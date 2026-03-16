Netanyahu'dan 2. 'ölmedim' videosu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldürüldüğü yönündeki iddialar dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. İsrail Başkanlık Ofisi iddiaları yalanlayarak "Başbakan iyi durumda" açıklaması yaptı. Ancak Netanyahu'nun son güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması ve sosyal medyada yayılan bazı görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi.

İSRAİL'DEN "YALAN HABER" AÇIKLAMASI

Netanyahu'nun öldürüldüğü iddialarının hızla yayılmasının ardından İsrail Başkanlık Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadeleri kullanıldı. Buna rağmen Netanyahu'nun son "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda yer almaması kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.

6 PARMAK İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan Netanyahu'ya ait olduğu iddia edilen ve kısa süre önce paylaşılan bir video sosyal medyada tartışmalara yol açtı. İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından düzenlenen basın toplantısında çekildiği öne sürülen görüntülerde Netanyahu'nun elinde 6 parmak varmış gibi görünmesi dikkat çekti. Bu durum, görüntülerin yapay zeka ile üretildiği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

NETANYAHU VİDEOYLA YANIT VERDİ

İddiaların ardından Netanyahu, X hesabından kahve alırken çekilen bir video paylaştı. Videoda kameraya elini gösteren Netanyahu, yapay zeka ile üretildiği ve altı parmak göründüğü öne sürülen görüntülere dolaylı yanıt verdi. Netanyahu ayrıca İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava almalarını tavsiye etti ancak vatandaşların korunaklı alanlara yakın kalmaları gerektiğini de vurguladı.

2. "ÖLMEDİM" VİDEOSU

Kahvecideki videosunun yapay zeka ürünü olduğuna dair bazı şüphelerin olması üzerine Netanyahu'dan yeni bir video geldi. Bu sefer açık havada vatandaşlarla sohbet ettiği görülüyor.

