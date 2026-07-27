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Netanyahu: UCM'nin Tutuklama Emrine Rağmen BM Genel Kurulu İçin ABD'ye Gideceğim

Netanyahu: UCM'nin Tutuklama Emrine Rağmen BM Genel Kurulu İçin ABD'ye Gideceğim
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına rağmen eylül ayında New York'taki BM Genel Kurulu'na katılacağını ve bu konuda endişe duymadığını açıkladı. Ayrıca İran'la ilgili olarak nükleer programlarının sona ermesi halinde savaşın bitebileceğini belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen tutuklanma endişesi olmadığını belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gitmeyi planladığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emrine rağmen eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmayı planladığını söyledi. Netanyahu, "Hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Bunu kesinlikle yapmayı planlıyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl toplantılara katıldım" dedi.

Tahran yönetiminin devrilmesi ya da nükleer programına son vermesi halinde İran'la savaşın tamamen sona ermesi gerektiğini aktaran Netanyahu, "Başkan Trump'ın başarmaya çalıştığı şey, tam olarak bu ve bunu sonuna kadar destekliyorum. Bir şekilde nükleer programlarına son vermek zorundalar. Bir anlaşmayla ya da anlaşmasız, bu iş son bulmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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