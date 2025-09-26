Netanyahu, BM'de kürsüye 'Düşman ülkeler' haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salona girmeden önce çok sayıda delege salonu terk ederek tepki gösterdi.

"DÜŞMAN ÜLKELER" HARİTASI

Netanyahu kürsüye elinde bir haritayla çıktı. Haritada İsrail'in "düşman" olarak nitelendirdiği ülkeler kırmızı renkle gösterildi. Bu ülkeler arasında İran, Suriye ve Yemen'in yanı sıra Irak'ın da yer alması dikkat çekti.

YENİ HEDEF IRAK MI?

Irak'ın da "düşman ülkeler" arasında gösterilmesi, "İsrail'in yeni hedefi Irak mı?" sorularını akıllara getirdi.

BOŞ SALONA KONUŞTU

Kürsüye gelen Netanyahu, tepki çeken açıklamalar yaparken delegeler salonu terk etti. BM moderatörü protestoların sona ermesi için çağrıda bulunurken Netanyahu, heyetler salonu boşaltınca yalnızca kendi heyetine karşı konuştu.

NEW YORK SOKAKLARINDA PROTESTO

Binanın girişindeki bazı protestocular içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.