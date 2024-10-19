İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evi bir insansız hava aracı ile hedef alındı. İHA'nın Hizbullah'a ait olduğu iddia edildi. İsrail hükümeti dünya gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili yayın yasağı getirirken Başbakan Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.

Netanyahu, "Bana İran suikast düzenledi. İran ajanları büyük hata yaptı. İran ve şer eksenindeki ortakları bedelini ağır ödeyecek" dedi.