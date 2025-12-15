Avustralya'daki Hanuka Kutlamasına Saldırı... İsrail Başbakanı Netanyahu, Avustralya Hükümetine "Antisemitizmle Mücadele" Çağrısı Yaptı

(ANKARA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya'nın başkenti Sidney'deki Bondi Plajı'nda gerçekleştirilen Hanuka kutlamasına yönelik silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Avustralya hükümetine, "Yahudileri hedef alan suçlarla daha etkin mücadele edilmesi" çağrısında bulundu. Netanyahu, "antisemitizme karşı yeterli adımların atılmamasının ciddi sonuçlar doğurduğunu" belirterek, "Avustralya liderlerini aylar öncesinden bu konuda uyardığını" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sidney kentinde Hanuka bayramının ilk gününü kutlayan Yahudileri hedef alan saldırının ardından yaptığı açıklamada, Avustralya'nın, birçok ülkeyle birlikte Filistin devletini tanıma kararının, "antisemitik ateşe benzin döktüğünü" öne sürerek, hükümetin ülkede artan antisemitizmi engellemek için gerekli önlemleri almadığını savundu.

Netanyahu, "Avustralya'da antisemitizmin yayılmasını durdurmak için hükümetiniz hiçbir şey yapmadı. Ülkenizin içinde büyüyen kanser hücrelerini dizginlemediniz. Hastalığın yayılmasına izin verdiniz ve bunun sonucu bugün Yahudilere yönelik gördüğümüz korkunç saldırılar oldu" ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise düzenlediği basın toplantısında Netanyahu'nun açıklamalarına doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, yaşananların ardından "ulusal birlik" vurgusu yaptı. Albanese, "Bu, ulusal birlik zamanıdır. Bu, Avustralyalıların bir araya gelme zamanıdır. Biz de tam olarak bunu yapacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Avustralya'da bir Yahudi kutlamasını hedef alan saldırıyı kınadı. Rubio, "ABD, Avustralya'da bir Yahudi kutlamasını hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor. Antisemitizmin bu dünyada yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da antisemitik saldırılar artıyor

Resmi verilere göre yaklaşık 28 milyon nüfuslu Avustralya'da 117 bin civarında Yahudi yaşıyor. Hükümetin Antisemitizmle Mücadele Özel Temsilcisi Jillian Segal'in temmuz ayında yayımladığı raporda, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ve İsrail'in Gazze'de başlattığı askeri operasyonların ardından geçen bir yıl içinde ülkedeki antisemitik olayların üç kattan fazla arttığı belirtildi.

Rapora göre, bu dönemde saldırılar, vandalizm, tehdit ve yıldırma vakalarında ciddi artış yaşandı. Antisemitik saldırıların büyük bölümünün, Yahudi nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin yaşadığı Sidney ve Melbourne kentlerinde meydana geldiği kaydedildi. Bu şehirlerde sinagoglar ve araçlar kundaklanırken, iş yerleri ve evlere antisemitik içerikli yazılar yazıldığı, Yahudilere yönelik fiziksel saldırıların gerçekleştiği bildirildi.

Başbakan Albanese, ağustos ayında yaşanan saldırılardan ikisi nedeniyle İran'ı suçlamış ve bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıklamıştı.