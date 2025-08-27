Netanyahu '1915 olayları soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı bir programda 1915 olaylarını "Soykırımı" olarak tanıdığını dile getirdi. Sunucunun ısrarlı sorularına "Bence tanıdık, Knesset karar aldı. Ben de şahsen bunu söylemeye hazırım… Evet, işte söyledim" sözleriyle yanıt veren Netanyahu'nun bu açıklamaları tepki topladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı ise bu skandal çıkışa yazılı açıklamayla sert bir karşılık verdi. Açıklamada, "Netanyahu, Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmaktadır. Kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır. Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz" ifadeleri yer aldı. Bakanlık ayrıca Netanyahu'nun sözlerini, "geçmişteki acı olayları siyasi amaçlarla istismar etme girişimi" olarak değerlendirdi.

ERMENİSTAN'DAN NASIL TEPKİ GELDİ?

Ermeni medya kuruluşu Mediamax'ın direktörü Ara Tarevosyan, Netanyahu'nun sözlerine ilişkin kaleme aldığı yazıda, bu açıklamanın resmi bir hükmü olmadığını belirtti. Tarevosyan, ne zaman Türkiye'yle ilişkileri gerilse İsrail'in "Ermeni soykırımı" meselesini gündeme getirdiğini yazdı. Ayrıca yazıda "Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'nun açıklaması ironik" ifadelerine de yer verildi.

ÜLKESİNDE KRİZ YÜKSELİYOR

İsrailliler, Tel Aviv'deki bazı ana yolları trafiğe kapatarak, Gazze Şeridi'nde tutulan İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde pankartlar taşıyan ve lastik yakan göstericiler, Gazze'de bulunan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükümetinin anlaşmaya varması gerektiğini ifade etti. Göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Tel Aviv'deki 2. Otoyolu'nu trafiğe kapatarak Gazze'de bulunan İsraillilerin serbest bırakılması için anlaşmaya varılmasını talep etti. Göstericiler, lastik yakarak yol kapattı.