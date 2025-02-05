Netahyahu mesajı net bir şekilde verdi! İsrail, Gazze'de katliama kaldığı yerden devam edecek

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu. Netanyahu ise Gazze'deki katliama devam edeceklerinin mesajını net bir şekilde verdi.

"GAZZE'DEKİ İŞİ BİTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Donald Trump için "Siz İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dostsunuz" diyen Netanyahu, "Sayın Başkan, geleceğimizi güvence altına almak ve bölgemize barış getirmek için Gazze'deki işi bitirmek zorundayız. İsrail savaşı kazanarak bitirecektir. İsrail'in zaferi Amerika'nın zaferi olacaktır. Birlikte çalışarak sadece savaşı kazanmakla kalmayacağız, liderliğiniz ve ortaklığımızla barışı da kazanacağız. Bölgemiz için parlak bir gelecek kuracak, büyük ittifakımızı daha da yükseklere taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

KİRLİ PLANI AÇIKÇA DİLE GETİRDİ

Kirli planı kameralar önünde açık etmekten geri durmayan Trump ise "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" dedi.

"GAZZE ONLARIN ÖLECEKLERİNİ GARANTİ EDİYOR"

Sözlerinin devamında Gazze'nin çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Trump, "İnsanların geri dönmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Gazze'ye geri dönün diyorsunuz. Orada sadece ölüm olacak. Bunu yapmanın en iyi yolu, dışarı çıkıp güneş ışığı alan güzel açık alanlarda güzel binalar inşa etmektir. O zaman Gazze'ye geri dönmek istemeyecekler. Kimse orada yaşayamaz. Diğer insanlar, çok zengin uluslar tarafından sağlanan büyük miktarda parayla inşa edebiliriz. Bu ülkelerden biri Ürdün olabilir, diğeri Mısır olabilir, başka ülkeler de olabilir. Dört, beş veya altı bölge inşa edebilirsiniz. Tek bir bölge olmak zorunda değil. Onların ölmeyecekleri bir yer, çünkü Gazze onların sonunda öleceklerini garanti ediyor" şeklinde konuştu.