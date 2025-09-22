Haberler

Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı

Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
Güncelleme:
Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Suriye lideri Şara ile eski CIA Direktörü David Petraeus'un moderatörlüğünü yaptığı zirvede ilginç anlar yaşandı. Petraeus, Şara'ya, "20 yıl önce Irak'ta farklı taraflardaydık. O dönem ABD güçleri tarafından 5 yıl tutuklu kaldınız. Şimdi burada, Suriye'nin lideri olarak bulunuyorsunuz." dedi. Şara ise, "Şimdi diyaloğa geçiyoruz." yanıtını verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ESKİ CIA LİDERİ İLE ŞARA ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Görüşmede, Petraeus ile Şara arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Yıllar önce Şara'nın başına 10 milyon dolarlık ödül koyan Petraeus, o günler hatırlattı.

"ESKİDEN FARKLI TARAFLARDAYDIK"

Suriye lideri Şara, Petraeus'un "20 yıl önce Irak'taki güçlere komuta ettiğim dönemde farklı taraflardaydık… O dönemlerde ABD güçleri tarafından 5 yıl tutuklu kaldınız. Şimdi burada, Suriye'nin lideri olarak bulunuyorsunuz. Bize, El Kaide içinde bulunduğunuz o dönemi nasıl geride bırakıp bugün olduğunuz noktaya geldiğinizi anlatır mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ŞİMDİ DİYALOĞA GEÇİYORUZ"

"Bir zamanlar çatışma içindeydik ve şimdi diyaloğa geçiyoruz. Geçmişi bugünün kurallarıyla yargılayamayız, bugünü de geçmişin kurallarıyla değerlendiremeyiz."

"AMERİKA İLE ÇIKARLARIMIZ ÖRTÜŞÜYOR"

Şara ayrıca, zirvede Suriye'nin ABD ile iş birliği yapmak istediğini belirterek, "Amerika ile çıkarlarımız örtüşüyor. Suriye için yeni bir sayfa açmalıyız. Ancak yaptırımlar sadece halkın acısını artırır. Suriye halkı, yaptırımlarla ikinci kez öldürülmemeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
