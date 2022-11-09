Nereden nereye! ABD'li eski bakan, başına 15 milyon dolar ödül koydukları Maduro'nun önünde ceketini ilikledi
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Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı çok ilginç anlara sahne oldu. Zirvede Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry de yer aldı. 2 yıl önce başına 15 milyon dolar ödül konulan Maduro ile tokalaşan ve ceketini ilikleyen Kerry'nin o anları kameraya yansıdı.
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı 6 Kasım'da Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde başladı. Konferansa Birleşmiş Milletlerden birçok ülkenin devlet görevlileri katıldı.
MADURO VE ESKİ ABD'Lİ YETKİLİNİN ANLARI GÜNDEM OLDU
Konferansta Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry de yer aldı. İkilinin samimi anları kameraya yansırken, Kerry'nin, Maduro'nun elini sıktıktan sonra ceketini iliklemesi sosyal medyada gündem oldu.
BAŞINA 15 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞLARDI
Öte yandan ABD, geçtiğimiz 2020 yılında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırladı. ABD ayrıca, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verenlere 15 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.