Nereden nereye! ABD'li eski bakan, başına 15 milyon dolar ödül koydukları Maduro'nun önünde ceketini ilikledi

Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı çok ilginç anlara sahne oldu. Zirvede Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve ABD'nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry de yer aldı. 2 yıl önce başına 15 milyon dolar ödül konulan Maduro ile tokalaşan ve ceketini ilikleyen Kerry'nin o anları kameraya yansıdı.