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Nepal'de Sel Felaketinde Can Kaybı 538'e Yükseldi

Nepal'de Sel Felaketinde Can Kaybı 538'e Yükseldi
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NEPAL'in kuzeyindeki sınır bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi.

NEPAL'in kuzeyindeki sınır bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, önceki gün Rasuwa bölgesinde Bhotekoshi Nehri boyunca etkili olan ve Trishuli nehir sistemine ulaşarak yıkıma yol açan selde yaşamını yitirenlerin sayısının 538'e ulaştığı belirtildi. Yetkililer, aralarında 517'si yabancı uyruklu olmak üzere 977 kişinin hala kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Sel sularının sürüklendiği alanların genişlemesi nedeniyle Nuwakot, Dhading, Gorkha, Tanahun, Chitwan ve Nawalparasi gibi alt kesimlerde geniş çaplı arama operasyonları yürütülüyor. 186 cansız bedenin çıkarıldığı Chitwan başta olmak üzere birçok bölgede hastane morglarının kapasitesinin dolduğu, Bharatpur ve Kawasoti'de bir binanın geçici morg merkezlerine dönüştürüldüğü bildirildi. Kimliği belirlenemeyen kişilerin cansız bedenlerinin ise prosedürler doğrultusunda kayıt altına alınarak defnedilmeye başlandığı ifade edildi.

Öte yandan, Çin sınırındaki Chhochen Khola ve Purepu Tsangpo nehirlerinin birleşim noktasında oluşan büyük set gölünün su tutması ve taşkın riskine karşı yetkililer bölgede alarm durumunu sürdürüyor. Nehir yatağı çevresinde yaşayan halk tahliye edilirken, Hindistan ve ABD'nin bölgeye insani yardım sevk ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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