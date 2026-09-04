Nepal'de sel felaketinde can kaybı 1290'a yükseldi
Nepal'de geçen hafta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1290'a çıktı. Polis, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve 4 bin 798 kayıp kişiden 601'inin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.
NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1290'a yükseldiği bildirildi.
Nepal Polisi tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Selde yaşamını yitirenlerin sayısının 1290'a ulaştığının belirtildiği açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ise halen kayıp olan 4 bin 798 kişiden 601'inin yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı