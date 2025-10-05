Haberler

Nepal'de Şiddetli Yağışlar 47 Can Aldı
NEPAL'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu 47 kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere sebep oldu. Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu 47 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ülkede iç hat uçuşlarının durdurulduğu ve başkent Katmandu'yu diğer bölgelere bağlayan ana yolların bir kısmının da heyelan tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
