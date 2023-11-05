Nepal'de Şiddetli Deprem: Ölü Sayısı 157'ye Yükseldi

Nepal'in batısını vuran şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 170'e çıktı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇEKİM TARİHİ: 4 Kasım 2023

1. Depremin vurduğu yerlerin çeşitli görüntüleri

Nepal'in batısını Cuma gecesi vuran şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Nepal Polisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 170'e yükseldiğini bildirdi.

Yetkililere göre, Cuma gecesi yerel saatle 23.47'de Nepal'in Jajarkot ve Batı Rukum bölgelerini vuran 6,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 10-15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Nepal hükümeti, yaralıların kurtarılmasına ve tedavi edilmesine öncelik verildiğini ve bu kapsamda Nepal Polisi, Nepal Silahlı Polis Gücü ve Nepal Ordusu'nun kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

Nepal'in eyalet hükümetleri, depremin vurduğu bölgeler için yardım paketleri açıkladı. Nepal Kongresi 5 milyon Nepal rupisi (37.800 ABD doları) ve Rastriya Swatantra Partisi de iki doktor ekibi yardım teklifinde bulundu.

Depremden etkilenen Jajarkot bölgesinin başkan yardımcısı Harischandra Sharma, yolların kapanması nedeniyle kurtarma ekiplerinin bazı köylere yürüyerek ulaşmasının zaman aldığını söyledi.

Sharma, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bölge yaralılarla dolup taşıyor. Altyapı ve insan kaynakları bu kadar çok sayıda yaralıyla başa çıkmak için yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Nepal Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Narayan Kaji Shrestha basına yaptığı açıklamada Çin ve Hindistan'ın yardım ve kurtarma çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Katmandu'dan bildiriyor.

(XHTV)