ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine ve bölgedeki tankerlere yönelik misilleme saldırılarında yaklaşık 560 Amerikan askerinin öldüğünü ya da yaralandığını öne sürdü. ABD Merkez Komutanlığı ise iddiaları kesin bir dille reddetti ve saldırılarda hiçbir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

İRAN'DAN BAHREYN VE KUVEYT VURGUSU

İran Devrim Muhafızları, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından karşılık verdiklerini belirtti. Açıklamada, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerinin hedef alındığı, ayrıca Körfez'deki bazı tankerlerin de saldırılardan etkilendiği ifade edildi. İran tarafı, bu operasyonlar sonucunda yaklaşık 560 ABD askerinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını iddia etti.

Tahran yönetimi, söz konusu saldırıları "meşru savunma" kapsamında değerlendirdi ve bölgedeki Amerikan askeri varlığını doğrudan hedef aldığını vurguladı.

ABD: SIFIR CAN KAYBI, MİNİMAL HASAR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın açıklamasına kısa sürede yanıt verdi. Komutanlık, saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini ya da yaralanmadığını açıkladı. Yetkililer, bazı tesislerde sınırlı ve minimal düzeyde maddi hasar oluştuğunu, operasyonel kapasitenin etkilenmediğini belirtti.

ABD tarafı, İran'ın verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu ve kamuoyunu "dezenformasyona karşı dikkatli olmaya" çağırdı. Öte yandan ABD kaynakları, daha önce üç Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini ancak bu ölümlerin İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları sürecinde yaşandığını, son misilleme saldırılarıyla bağlantılı olmadığını ifade etti.

TRUMP VE HEGSETH FOTOĞRAFI ÜZERİNDEN YENİ İDDİA

Gerilimin tırmandığı süreçte eski ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e ait olduğu belirtilen bağırış çağırışlı bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı hesaplar, fotoğrafın son kriz toplantısında çekildiğini ve İran saldırılarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak fotoğrafın ne zaman ve hangi bağlamda çekildiğine dair resmi bir doğrulama yapılmadı. ABD'li yetkililer, görüntünün mevcut saldırılarla bağlantısına ilişkin herhangi bir açıklama paylaşmadı. Uzmanlar, kriz dönemlerinde eski ya da bağlamından koparılmış görsellerin dolaşıma sokulabildiğine dikkat çekti.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İran'ın yüksek kayıp iddiası ile ABD'nin "sıfır can kaybı" açıklaması arasındaki sert çelişki, iki ülke arasındaki bilgi savaşını da gözler önüne serdi. Körfez'de askeri hareketlilik artarken, uluslararası kamuoyu taraflardan gelecek yeni ve somut kanıtları bekliyor. Taraflar karşılıklı açıklamalarla pozisyonlarını netleştirirken, bölgedeki askeri ve diplomatik tansiyon yüksek seviyesini koruyor.