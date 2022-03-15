Nehirde aniden ortaya çıktı, timsahlar bile kaçacak yer aradı! Önüne çıkan adamın yarısını yuttu

Zimbabve'de kano rehberi olarak görev yapan Paul Templer, 1996 yılında Zambezi Nehri'nde çalıştığı sırada hayatını değiştiren bir olay yaşadı. Sabah saatlerinde kanoları hazırlamak için nehre giden Templer, bir süre sonra tura katılan turistleri de yanına alarak nehre doğru açıldı.

ÖNLERİNE SU AYGIRI SÜRÜSÜ ÇIKTI

Templer ve turistlerin, güzergahta ilerlediği sırada önlerine su aygırı sürüsü çıktı. Ekibin etraftan dolaşmak için hamle yaptığı sırada kimsenin beklemediği bir olay yaşandı ve timsahları bile kaçıran dev su aygırı, Paul'un kanosuna saldırı düzenledi.

VÜCUDUNUN YARISI YOK OLDU

Feci saldırıya maruz kalan Paul, bir kolunu ve sağ tarafının bir kısmını kaybetti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Paul, uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu ve protez kol taktırdı.

"O GÜN İÇİMDE KÖTÜ BİR HİS VARDI"

Yaşadıkları hakkında açıklamalarda bulunan Paul, "Olayın olduğu günün öncesinde bir arkadaşımız sıtmaya yakalanmıştı. Onun için üzülüyorduk ve sabah içimde kötü bir hisle uyandım. Ama kano yapmak için harika bir gündü ve her şeye rağmen yola çıktık. Talihsiz saldırı da bu sırada gerçekleşti" ifadelerini kullandı.