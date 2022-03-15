Nehirde aniden ortaya çıktı, timsahlar bile kaçacak yer aradı! Önüne çıkan adamın yarısını yuttu
- Güncelleme:
Zimbabve'de kano safari rehberi olarak çalışan Paul Templer, nehir kıyısında bir anda ortaya çıkan su aygırının saldırısına uğradı. Nehirdeki timsahların bile etrafa kaçıştığı olay sonucu kolu kopan adam, protez kol taktırarak yeni hayatına adapte oldu.
Zimbabve'de kano rehberi olarak görev yapan Paul Templer, 1996 yılında Zambezi Nehri'nde çalıştığı sırada hayatını değiştiren bir olay yaşadı. Sabah saatlerinde kanoları hazırlamak için nehre giden Templer, bir süre sonra tura katılan turistleri de yanına alarak nehre doğru açıldı.
Templer ve turistlerin, güzergahta ilerlediği sırada önlerine su aygırı sürüsü çıktı. Ekibin etraftan dolaşmak için hamle yaptığı sırada kimsenin beklemediği bir olay yaşandı ve timsahları bile kaçıran dev su aygırı, Paul'un kanosuna saldırı düzenledi.
Feci saldırıya maruz kalan Paul, bir kolunu ve sağ tarafının bir kısmını kaybetti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Paul, uzun süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu ve protez kol taktırdı.
Yaşadıkları hakkında açıklamalarda bulunan Paul, "Olayın olduğu günün öncesinde bir arkadaşımız sıtmaya yakalanmıştı. Onun için üzülüyorduk ve sabah içimde kötü bir hisle uyandım. Ama kano yapmak için harika bir gündü ve her şeye rağmen yola çıktık. Talihsiz saldırı da bu sırada gerçekleşti" ifadelerini kullandı.