Ne ateş ne de öksürük! Koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı

Koronavirüs başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde yeniden artış gösterdi. Virüsün yeniden artmaya başlamasında maske ve mesafe kurallarının gevşetilmesinin de etkisi olduğu belirtiliyor.

BOĞAZ AĞRISI YAŞADILAR

İngiltere'de 17 bin 500 koronavirüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Doktorlar, hastalar üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda çoğunun boğaz ağrısı yaşadığını tespit etti. Koronavirüsün daha önceki yaygın belirtileri arasında ateş ve öksürük görülüyordu.

TAT KAYBI DAHA AZ

Doktorlar, salgının başında yüksek derecede seyreden koku ve tat kayıplarına da şu anda hastalarda daha az rastlandığını ifade etti.

DETAYLARA DA YER VERİLDİ

Araştırmanın sonucunda koronavirüsün daha sık rastlanan yeni belirtilerine de yer verildi. İlk 20'yi şu belirtiler aldı: