Nazım Hikmet'in Şeyh Bedreddin Destanı Berlin'de Sahnelendi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Şeyh Bedreddin Destanı, Berlin'de izleyiciyle buluştu. Ankara Sahnesi tarafından Theater 28 in Zille salonunda sahnelenen oyuna, kültür ve sanat tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Sedat Demirsoy'un sahneye uyarlayıp yönettiği oyun, modern sahne dili ve güçlü tiyatro yorumu ile dikkat çekti. Oyuncu Yücel Turgut performansıyla beğeni toplarken, Ali Ötünç'ün canlı müziği oyunun atmosferini zenginleştirdi.

Kostüm tasarımını Yeliz Baday, ışık tasarımını Çetin Atay ve Yurdal Turgut, tasvir tasarımını ise Yücel Turgut üstlendi. Ekip, Nazım Hikmet'in tarihsel ve felsefi derinliği güçlü eserini sahnede yeniden yorumladı.

Oyuncu Yücel Turgut, oyuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı, Türk edebiyatının en etkileyici eserlerinden biridir. Nazım Hikmet, Bedreddin'in adalet arayışını günümüze taşımıştır. Şeyh Bedreddin Destanı, edebi gücü ve tarihsel-toplumsal derinliğiyle günümüz izleyicisine güçlü mesajlar vermeye devam ediyor" dedi.