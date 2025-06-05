NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplandı

NATO Savunma Bakanları, İttifak'ın 'yeni yetenek hedefleri' üzerinde anlaşmak için Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Rutte, "Bugün, 1 milyar insanımızı, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlü tutarak güvende tutmak için iddialı yeni yetenek hedefleri seti üzerinde anlaşacağız" dedi.

Rutte, bu hedeflere ulaşmak için daha fazla harcama yapılması gerektiğini vurgulayarak, savunma harcamalarındaki yeni ölçütün 24-25 Haziran'da Lahey'de yapılacak zirvede liderler tarafından belirleneceğini bildirdi.

Türkiye'nin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından temsil edildiği toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılıyor.