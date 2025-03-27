NATO: Litvanya'da kaybolan dört ABD askeri hayatını kaybetti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'da eğitim sırasında kaybolan dört ABD askerinin öldüğünü bildirdi. Ancak Rutte, olayın ayrıntıları hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Kimliği gizli tutulan bir ABD yetkilisi ise durumu sadece "askerlerin bir eğitim kazasına karıştığı" şeklinde açıkladı ve askerlerin mevcut durumu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Varşova'da bulunan Rutte, "Bu henüz çok yeni bir haber ve ayrıntıları bilmiyoruz. Gerçekten üzücü bir durum ve düşüncelerimiz askerlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte" dedi.

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan açıklamada, askerlerin planlı taktik eğitim sırasında kaybolduğu doğrulandı.

Litvanya devlet televizyonu LRT'nin haberine göre, dört ABD askeri ve araçları Salı öğleden sonra Belarus sınırına yaklaşık 10 km uzaklıktaki Pabrade kasabasında bulunan General Silvestras Zukauskas eğitim alanında bir tatbikat sırasında kayboldu.

Baltık devletleri olan Litvanya, Letonya ve Estonya, NATO üyesi ülkelerdir. Bu ülkeler, 1990'da Sovyetler Birliği'nden bağımsızlıklarını kazandıklarından beri Belarus'un önemli müttefiki Rusya ile gergin ilişkiler yaşamaktadır.

2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilişkiler daha da kötüleşti. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesinde en güçlü destekçilerden biri olarak öne çıkıyor.