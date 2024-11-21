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NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir

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Eski NATO komutanı, Putin'in nükleer silah tehdidinin blöf olduğunu ancak kimyasal silah kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. Kursk bölgesini kaybetme korkusu yaşayan Putin'in, Ukrayna'nın ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle yaptığı saldırılar sonrası çaresiz kaldığı ve kimyasal silahlara başvurabileceği belirtildi. NATO istihbaratına göre nükleer saldırı ihtimali düşük görülüyor.

Eski NATO komutanı Hamish de Bretton-Gordon, Vladimir Putin'in nükleer silah tehdidinin blöften ibaret olduğunu, ancak birkaç hafta içinde ölümcül kimyasal silahlar kullanabileceği uyarısında bulundu. Uzman, Kremlin'in stratejik Kursk bölgesini geri alma konusundaki umutsuz çabalarının, Putin'i büyük çaplı kimyasal silah kullanımına itebileceğini belirtti.

Bölgenin Rusya için sembolik önemine dikkat çeken kimyasal silah uzmanı, Kursk'un kontrolünü kaybetmenin Putin için 'kalbine saplanan bir hançer' olacağını ifade etti. "Putin tamamen sarsıldı. Şimdiye kadar 700.000'e yakın asker kaybetmiş olabilir. Ukrayna'nın Amerikan ATACMS ve İngiliz Storm Shadow füzelerini kullanarak karşı saldırıya geçmesiyle, Kursk'taki kuvvetlerinin savunmasız olduğunu biliyor" dedi.

Kiev, bu hafta ilk ATACMS saldırısını gerçekleştirerek, savaşın 1000. gününde Bryansk'taki Rus askeri deposunu vurdu. İki gün sonra İngiltere'nin Storm Shadow füzeleriyle yapılan saldırı Moskova'yı öfkelendirdi ve savaşın başlangıcından bu yana ilk kez kıtalararası balistik füze fırlatılmasına neden oldu.

Eski NATO komutanı, nükleer tehditleri "blöf ve gözdağı" olarak nitelendirirken, NATO istihbaratı ve gelişmiş silah sistemlerinin Kremlin'in başarılı bir taktik nükleer saldırı gerçekleştirmesini neredeyse imkansız kıldığını ekledi. Ancak artan kimyasal tehdit konusunda uyararak, "Ruslar şu anda Doğu'da endüstriyel ölçekte kloropikrin adı verilen ilk kimyasal silahı kullanıyor. Putin bu kloropikrini Salisbury'de kullandığı Novichok ile değiştirirse, binlerce insan ölebilir" dedi.

Uzman ayrıca, Kursk için verilen mücadelenin çok önemli olduğunu ve Ukrayna'nın bölgeyi elinde tutma kabiliyetinin savaşın sonucunu şekillendirebileceğini vurguladı. "Noel zamanı Kursk'u kim elinde tutarsa, gelecek yıl Ocak ayı sonunda beklenen Trump müzakereleri ve ateşkes için avantajlı konumda olacak" dedi."

NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir

NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir

NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir

NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir
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