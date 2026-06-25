Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı

NATO Genel Sekreteri Rutte: İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini belirtti. Rutte, NATO ülkelerinin bu konuda ortak tutum sergilediğini ve Trump'ın müttefiklerden savunma harcamalarını artırmasını beklediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rutte, görüşme kapsamında, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi ve Avrupa ile Kanada'nın savunma harcamalarının artırılmasına yönelik konuları ele aldıklarını söyledi.

NATO ülkelerinin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak tutum benimsediğini kaydeden Rutte, İran'ın nükleer silah edinmesinin tüm dünya için tehdit oluşturacağını savundu. Rutte, "İran hiçbir şekilde nükleer silah kapasitesine sahip olmamalı" ifadesini kullandı.

Trump'ın NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Rutte, "ABD Başkanı Trump, müttefiklerden savunma harcamalarını artırmalarını bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Altında tarihi düşüş! Son 7 ayın dibi görüldü

Tarihi düşüş! Son 7 ayın dibi görüldü
Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk: Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı

Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk felaketi böyle anlattı
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler

Buradan çivi gibi çaktı, ülkesine tarih yazdırdı
Dünya art arda depremlerle sarsılıyor! Son saatlerde sismik hareketlilik arttı

Dünya alarmda! Son saatlerde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti