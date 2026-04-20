NATO Genel Sekreteri Rutte, yarın Türkiye'ye gelecek

NATO Genel Sekreteri Rutte, yarın Türkiye'ye gelecek
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 21-22 Nisan tarihlerinde başkent Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 21-22 Nisan tarihlerinde başkent Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Mark Rutte'nin 21-22 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı duyuruldu. Rutte'nin başkent Ankara'daki temasları kapsamında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmesi planlanıyor. NATO'nun açıklamasına göre, Rutte görüşmelerin yanı sıra bir savunma sanayisi tesisini de ziyaret edecek.

Öte yandan, Rutte'nin Türkiye programı kapsamında basına açık herhangi bir etkinlik düzenlenmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik

Konya maçı kadrosunda beklenmedik eksik! Kamp kafilesinde yer almadı
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı