NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'nın Güvenlik Garantileri Kısa Sürede Netleşecek

Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Paris'te yapılacak toplantının ardından Ukrayna için güvenlik garantilerinin belirleneceğini açıkladı. Rutte, Avrupa'nın güvenlik işbirliğinde önemli adımlar atıldığını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna için güvenlik garantilerinin, yarın Paris'te yapılacak toplantının ardından kısa sürede netleşeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Rutte, "Avrupalılar, şubattan itibaren bir araya geldi. Daha sonra Japonya ve Avustralya gibi ülkeler de bu 'Gönüllüler Koalisyonu'na katıldı" dedi.

Üç hafta önce yaşanan gelişmeye dikkat çeken Rutte, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer liderlerle yapılan bir telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump güvenlik garantilerinin bir parçası olmak istediğini açıkladı. Bu, güvenlik garantileri konusunda büyük bir ilerleme oldu" ifadelerini kullandı.

Yarın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Avrupalı liderlerle Paris'te yapılacak toplantıya da değinen Rutte, "Avrupalılar ve diğer ortaklarımız, Genelkurmay Başkanları ve Savunma Bakanları düzeyinde çalışmaları son aşamaya getiriyor. Yarınki toplantı çok önemli olacak. Kısa süre içinde hep birlikte neler sunabileceğimiz netleşecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna açısından bu sürecin önemini vurgulayan Rutte, "Ukraynalıların birinci önceliği, bu savaş bittiğinde aynı şeyin bir daha asla yaşanmamasıdır. Rusların Ukrayna'dan toprak koparmaya çalışmadığı bir düzen istiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
