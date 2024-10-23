NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ Saldırısına Sert Tepki
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ yerleşkesine yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rutte, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğu vurgusunu yaparak, 'Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz' ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'ye yönelik destek mesajı olarak değerlendiriliyor.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ yerleşkesine terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" dedi.