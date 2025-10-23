Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin'e Ateşkes Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Putin'e Ateşkes Çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamak için kararlı baskı yapılmasının önemine değinerek, ABD Başkanı Trump ile iş birliği içinde çalışacaklarını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Sürekli ve kararlı baskıyla Putin'i ateşkes konusunda masaya oturtabileceğimizi, ardından da müzakerelerin başlayabileceğini düşünüyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşmenin son derece yapıcı geçtiğini belirten Rutte, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi sürecinde NATO'nun nasıl bir rol üstlenebileceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkesi kabul etmesi için atılabilecek adımların ele alındığını kaydetti.

Rutte, savaşın bitirilmesi için Trump ile iş birliğine hazır olduklarını vurgulayarak, "Sürekli ve kararlı baskıyla Putin'i ateşkes konusunda masaya oturtabileceğimizi, ardından da müzakerelerin başlayabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ile Putin arasındaki olası temasların ateşkes açısından belirleyici olabileceğini söyleyen Rutte, "Putin'i müzakere masasına getirebilecek ve tavrını değiştirmeye zorlayabilecek tek lider Trump. Bu süreçte ona diplomatik alan tanımamız gerektiğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik taahhütleri sürecine yeniden aktif biçimde dahil olduğuna dikkat çekerek, Washington yönetimiyle birlikte Kanada, Japonya, Avustralya ve Avrupa'daki ortak ülkelerle bu çerçevede yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı

9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu! Onlarca gözaltı
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.