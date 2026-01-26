Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın ABD olmadan kendi güvenliğini sağlayabileceği yönündeki görüşlere karşı çıktı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Rutte, ABD'siz bir savunma anlayışının gerçekçi olmadığını söyledi ve "Birileri AB'nin veya Avrupa'nın, ABD olmadan kendini savunabileceğini düşünüyorsa, hayal kurmaya devam etsin." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın ABD olmadan kendi güvenliğini sağlayabileceği yönündeki tartışmalara sert sözlerle karşı çıktı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Rutte, transatlantik ittifakın vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, ABD'siz bir savunma senaryosunun gerçekçi olmadığını söyledi.

"HAYAL KURMAYA DEVAM EDEBİLİRLER"

Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi'nin ortak toplantısında değerlendirmelerde bulunan Rutte, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer burada yine biri, AB'nin ya da Avrupa'nın bir bütün olarak ABD olmadan kendisini savunabileceğini düşünüyorsa, hayal kurmaya devam edebilir. Bunu yapamayız. Birbirimize ihtiyacımız var."

Rutte'nin bu sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerinin yeniden gündeme geldiği bir dönemde dikkat çekti.

"BU YARIŞI KAYBEDERSİNİZ"

Avrupa'nın tek başına hareket etmesinin ciddi maliyetler doğuracağını vurgulayan Rutte, savunma harcamalarına da dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarmasının bile yeterli olmayacağını, bu oranın yüzde 10 seviyelerine ulaşması gerektiğini ifade etti.

Rutte, Avrupa'nın bağımsız bir savunma yapısı kurmaya çalışmasının ciddi riskler barındırdığını belirterek, "Bu yarışı kaybedersiniz" uyarısında bulundu.

NÜKLEER UYARI: "ABD'NİN ŞEMSİYESİNİ KAYBEDERSİNİZ"

Konuşmasında nükleer caydırıcılık konusuna da değinen Rutte, Avrupa'nın kendi nükleer kapasitesini inşa etmek zorunda kalabileceğini, bunun ise milyarlarca avroya mal olacağını söyledi.

Rutte, "Böyle bir senaryoda, özgürlüğümüzün nihai güvencesi olan ABD'nin nükleer şemsiyesini de kaybedersiniz. O yüzden, buyurun, bol şans." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN DE NATO'YA İHTİYACI VAR"

Rutte, açıklamalarında yalnızca Avrupa'nın değil, ABD'nin de NATO'ya ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Transatlantik bağın zayıflamasının her iki taraf için de güvenlik risklerini artıracağını belirten NATO Genel Sekreteri, ittifakın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

