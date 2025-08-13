NATO Genel Sekreteri Rutte: Barış Süreci Artık Putin'in Sahasında

NATO Genel Sekreteri Rutte: Barış Süreci Artık Putin'in Sahasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Rusya-Ukrayna görüşmelerinden çekilmeyeceğini ve barış sürecinin artık Putin'in elinde olduğunu açıkladı. Rutte, çevrim içi toplantıda birlik içinde olduklarını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Rusya- Ukrayna görüşmelerinden çekilmeyeceğini ve barış sürecinde topun artık Putin'in sahasında olduğunu bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupalı liderlerle Ukrayna konulu çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Rutte, çevrim içi toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Trump'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yapacağı zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Rutte, "Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Rutte, Trump'ın liderliğine ve müttefiklerle yakın koordinasyonuna minnettar olduğunu vurgulayarak, "Top artık Putin'in sahasında" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.