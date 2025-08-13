NATO Genel Sekreteri Rutte: Barış Süreci Artık Putin'in Sahasında

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Rusya- Ukrayna görüşmelerinden çekilmeyeceğini ve barış sürecinde topun artık Putin'in sahasında olduğunu bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupalı liderlerle Ukrayna konulu çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Rutte, çevrim içi toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Trump'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yapacağı zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Rutte, "Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Rutte, Trump'ın liderliğine ve müttefiklerle yakın koordinasyonuna minnettar olduğunu vurgulayarak, "Top artık Putin'in sahasında" değerlendirmesini yaptı.