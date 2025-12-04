Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: Hiçbir yere gitmiyoruz

NATO Genel Sekreteri Rutte: Hiçbir yere gitmiyoruz
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Rusya'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. Rutte, NATO'nun Ukrayna'ya desteğini artıracağını ve Rusya'ya olan baskıyı güçlendireceğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, NATO'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'hiçbir yere gitmiyoruz' mesajı verdiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki karargahta dün yapılan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu. Gerçek ve kalıcı tehlikelerle karşı karşıya olduklarını belirten Rutte, Rusya'nın Ukrayna halkını ve kritik altyapısını giderek daha fazla hedef aldığını, diğer yandan müttefik hava sahasını ihlal ettiğini, siber saldırılar düzenlediğini ve deniz altı altyapısını haritalamak için casus gemileri konuşlandırdığını söyledi. Rutte, "ABD Başkanı Donald Trump'ın adil ve kalıcı bir barış sağlama yönündeki çabalarını büyük memnuniyetle karşılıyorum. Bu, bu çatışmanın çözümü için hayati önem taşıyor ve ABD'nin bu çabaya öncülük etmesini destekliyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Rutte, "Putin bizden daha uzun süre dayanabileceğine inanıyor, ancak hiçbir yere gitmiyoruz. Bugün yanıldığının açık bir işaretini daha gördük. Ukrayna'ya desteğimizi güçlendiriyor ve Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz. Bu, Rusya'nın gölge filosuna karşı koymayı ve Kremlin için stratejik ikilemleri ortadan kaldıracak diğer önlemleri içeriyor" diye konuştu.

Rutte, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu kaydederek, "Savunma ittifakı olarak kalacağız. Ancak şunu da unutmayın ki, 1 milyar insanımızı korumak ve topraklarımızı güvence altına almak için gerekeni yapmaya hazırız ve istekliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
