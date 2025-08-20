NATO Askeri Komite Başkanı, Ukrayna için Kalıcı Barış Vurgusu Yaptı

Güncelleme:
NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'da ABD, NATO, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin katılımıyla yapılan görüşmeler üzerine NATO genelkurmay başkanlarını çevrim içi toplantıda bir araya getirdiğini bildirdi. Görüşmeyi 'harika ve samimi tartışma' olarak tanımlayan Dragone, toplantıya NATO Müttefik Kuvvetler Avrupa Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich'in de katılarak İttifak'ın güvenliğiyle ilgili durum güncellemesi sunduğunu kaydetti. Dragone, "Ukrayna konusunda desteğimizi teyit ettik. Önceliğimiz adil, güvenilir ve kalıcı bir barış olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
