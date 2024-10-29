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NASA, Güneş'te Güçlü Bir Patlama Kaydetti

NASA, Güneş'te Güçlü Bir Patlama Kaydetti
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NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, 26 Ekim 2024'te gerçekleşen X1.8 sınıfı güçlü bir güneş patlamasını kaydetti. Patlama, dünya üzerindeki iletişim ve elektrik şebekelerinde aksamalara yol açabilecek potansiyel tehlike barındırıyor.

Nasa, Güneş'te bir patlamayı daha görüntülediğini açıkladı.

Nasa'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), 26 Ekim 2024'te saat 10.19'da zirve yapan güçlü bir güneş patlamasını kaydetti. Patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek potansiyele sahip olduğu bildirildi.

Yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk teşkil eden patlamanın, X1.8 sınıfında kategorize edildiği aktarıldı.

Yoğunluklarına göre sınıflandırılan patlamalarda, 'X sınıfı' en güçlü patlama olarak kabul ediliyor. Bu tür patlamalar iletişim, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabilirken, Güneş patlamaları astronotlar ve uzay araçları için de radyasyon riski taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Teknoloji Havacılık Enerji Dünya Güneş NASA Uzay

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