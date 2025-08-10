NASA, Dünya'ya En Yakın Yıldız Sistemindeki Gaz Gezegeni İçin Yeni Bulgular Açıkladı

Nasa, Dünya'ya en yakın yıldız sistemindeki gaz gezegenine dair yeni izler saptandığını bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan astronomlar, Dünya'ya en yakın yıldız sisteminde bulunan, Satürn ve Jüpiter'e benzer özelliklere sahip olduğu düşünülen dev gaz gezegenine ilişkin bulgular elde etti.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, teleskobun uzak gök cisimlerini 'fotoğraf çeker gibi' kaydetmesine imkan sunan doğrudan görüntüleme yöntemiyle elde ettiği verilerin, gezegenin varlığına dair güçlü işaretler sunduğu belirtildi. Açıklamada, Dünya'ya yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıkta yer alan, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'deki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gaz gezegeninin varlığına dair izler saptandığı kaydedildi.

Gaz gezegeninin, Satürn ve Jüpiter'e benzer özelliklere sahip olabileceği vurgulanan açıklamada, gezegenin yaşam barındırmayan kalın gaz tabakasıyla kaplı olmasına rağmen yaşama elverişli olabilecek uydulara sahip olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Oxford Üniversitesi'nden Doç. Dr. Carly Howett, gezegenin Güneş'e benzer sıcaklık ve parlaklığa sahip bir yıldızın yörüngesinde bulunduğunu söyleyerek, "Dört ışık yılı, insani ölçekte uzak görünse de galaksi ölçeğinde çok yakın, adeta komşu mesafesinde" dedi.