Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

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Myanmar'da Art Arda İki Şiddetli Deprem

Myanmar'da Art Arda İki Şiddetli Deprem
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Myanmar'ın başkenti Nepido yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Tayland ve Çin'de de hissedildi, alarm sistemleri devreye girdi.

Myanmar'ın başkenti Nepido'ya yaklaşık 100 kilometre mesafede art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen deprem Tayland ve Çin'de de hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı açıklanmadı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Detaylar geliyor...

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