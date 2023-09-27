Musul'daki düğün salonu yangınında ölü sayısı 93'e yükseldi

Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında ölü ve yaralı sayısını güncelleyerek can kaybının 93, yaralı sayısının ise 100 olduğunu duyurdu. Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmasını istedi.

Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında ölü ve yaralı sayısını güncelleyerek can kaybının 93, yaralı sayısının ise 100 olduğunu duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, yaptığı basın açıklamasında, düğün salonundaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 93 olduğunu belirtti.

Yangında 100 kişinin yaralandığını aktaran Maan, hastanede yatanların sayısının ise 69 olduğunu kaydetti.

Maan, Musul'daki düğün salonu yangınının bir suçtan kaynaklı olmadığını, olayın güvenlik prosedürlerine uyulmaması sonucu meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde 4 düğün salonu sahibi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA, daha önce Musul Sağlık Dairesi'ne dayandırdığı haberinde, yangında ölü sayısının 100 olduğunu duyurmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı "soruşturma" istedi

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Musul'daki düğün salonu yangınına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reşid'in, "Hamdaniye ilçesindeki evlatlarımıza yönelik yaşananlar acı verici bir faciadır. Bu olay tüm Iraklıların kalbini yaraladı." ifadelerini kullandı.

Reşid, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmasını istedi.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, dini mercinin Musul Hamdaniye'de yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyduğu aktarıldı.