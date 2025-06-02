Mumbai Havalimanı'nda Valizde 48 Zehirli Yılan ve 5 Kaplumbağa Ele Geçirildi

HİNDİSTAN'da havalimanında bir yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ve 5 kaplumbağanın ele geçirildiği bildirildi.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda Tayland'dan gelen yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ile 5 kaplumbağa ele geçirildi. Havalimanında durdurulan yolcunun valizinde yapılan aramada aralarında zehirli 3 örümcek kuyruklu engerek türünün de olduğu 48 yılan ile 5 Asya yaprak kaplumbağası bulundu.

Hayvanların türlerinin yaban hayatı alanında faaliyet gösteren 'Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW)' isimli kuruluş tarafından doğrulandığı belirtilerek, yılanların son derece zehirli ve küçük kuşları avlayan tehlikeli türler olduğu kaydedildi. Yılan ve kaplumbağaların 'Yaban Hayatı Koruma Yasası' kapsamında getirildikleri ülkeye geri götürülmesine karar verildi.