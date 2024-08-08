Muhammed Yunus: Yeni hükümet halkın güvenini tazeleyecek

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sonrası geçiş hükümetinin başına getirilen Nobel ödüllü akademisyen Muhammed Yunus, yeni hükümetin halkın güvenini tazeleyeceğini söyledi.

Bangladeş medyası, Yunus'un yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet insanların güvenini yeniden tesis etmek için çalışacaktır. Bana güvenin, ülkenin hiçbir yerinde saldırı olmayacak" ifadelerini kullandığını duyurdu.

Yunus, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

"Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Lütfen her türlü şiddetten kaçının. Tüm öğrencileri, tüm siyasi parti üyelerini ve siyasi olmayan insanları sakin olmaya çağırıyorum. Burası pek çok heyecan verici imkana sahip güzel ülkemiz. Onu kendimiz ve gelecek nesillerimiz için korumalı ve harika bir ülke haline getirmeliyiz. Gençlerimiz yeni bir dünya yaratmak için bu liderliği vermeye hazır. Anlamsız bir şiddete başvurarak bu şansı kaçırmayalım. Şiddet bizim düşmanımızdır. Lütfen daha fazla düşman yaratmayın. Sakin olun ve ülkeyi inşa etmeye hazır olun. Eğer şiddet yolunu seçersek her şey yok olacaktır. Lütfen sakin olun. Etrafınızdakilere sakin kalmaları için yardım edin."