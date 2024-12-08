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Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti

Suriye'de bir devrin sonu! Esad, Şam'ı terk etti

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü

Muhalifler, Esad'ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek

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Silahlı muhaliflerin Suriye'de kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından Beşar Esad ülkeyi terk ederken, nereye gittiği henüz bilinmiyor. Gelişme üzerine harekete geçen muhalifler Esad'ın başına ödül koyarken, yakalanmasına yardım edenlere 350 milyon lira ödül verecekler.

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme giriliyor. Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Humus'un ardından Şam'a da girdi.

SUBAYLARINA REJİMİN DÜŞTÜĞÜNÜ İLETTİLER

Ülke genelinde kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren silahlı muhaliflerin bu hamlesinin ardından Suriye Ordu Komutanlığı rejimin düştüğünü subaylarına iletti.

BAŞINA ÖDÜL KOYDULAR

Devlet Başkanı Beşar Esad ise Şam'dan ayrıldı. Rotasının neresi olduğu şimdilik bilinmezken muhaliflerin bu gelişme üzerine Esad'ın başına ödül koydukları öğrenildi.

10 MİLYON DOLAR VERECEKLER

Muhalifler Suriye'yi terk ettiği iddia edilen Esad'ın yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar (350 milyon TL) verecek.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Muhalifler, Esad'ın yakalanmasına yardım edene 350 milyon lira ödeyecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Ödemeyi Türkiye’de basılan sahte dolarlarla yapacaklarmış. Muhahaha

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Haber YorumlarıHakan Karakılıç:

Darısı Natenyahu hristayanina

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Haber YorumlarıMEHMET TEKEL:

Katillere idam

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Haber YorumlarıMengele:

Esadi bana canli olarak getirene tam 10 milyon Euro veriyorum AB lottodan 120 milyon Euro kazandim para hazir getir al parayi

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Haber YorumlarıHasan Turk:

İlk once Turkiye'ye 100 milyar dolar borcunuzu odeyin.

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Haber YorumlarıBükücü:

Esad'ın sonu da Saddam gibi olacak

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Haber YorumlarıHakan Günde:

Amerika ve İsrail'in istediğini istemek onlara uşaklık yapmak demektir

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Haber YorumlarıLion 1:

Hakan karakilic muslimanlar sadece birbiriyle savasabilirler birbirlerini oldurmeye gelince aslan israil gelince koyun olurlar malesef

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