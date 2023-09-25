Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Menteşe'nin Kıran Mahallesi'nin Turnalı mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya