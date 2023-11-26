Muğla'da Filistinli Vatandaşlar İçin Dua Edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabah namazın buluşması etkinliğinde, Filistinli vatandaşlar için dua edildi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Toparlar Merkez Camii'nde sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi. Şiddetli yağmura rağmen vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda namazdan önce Filistinli vatandaşlar için dualar edildi. Müezzin Kayyım Mustafa Gürhan'ın Filistinli mazlumların zaferi için tilavet ettiği Fetih suresi ile başlayan program, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün sabah namazını kıldırması ile devam etti. Namazdan sonra İmam-Hatip Veysel Uysal ile Selman Gündoğdu tarafından tesbihat yaptırıldı. Sohbetin akabinde Vaiz Rauf Evleksiz dua yaptırdı.

Sabah namazı buluşmasında konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; "Bugün sabahın seherinde Filistinli kardeşlerimiz ve dünyanın neresinde zulüm gören mazlum varsa onlar için bir kez daha ellerimizi duaya kaldırdık. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Yağmura rağmen camimizi dolduran siz değerli cemaatimizden, ev sahipliği yapan Toparlar Merkez Camii görevlilerimiz ile programa iştirak eden civar mahallelerdeki din görevlilerimizden ve özellikle seherde camimizi daha da güzelleştiren genç kardeşlerimizden Rabb'im razı olsun" dedi.

Program, Toparlar Camii görevlileri İmam-Hatip Murat Yaşar, Müezzin Mustafa Gürhan ile hayırsever cami cemaatinin hazırlayıp sundukları ikramlar ile sona erdi. - MUĞLA