Mudurnu'da cinsel istismara uğrayan kız çocuğu, okulda farkındalık eğitimi sonrası anlattı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde üç yıl önce ahırda komşusunun cinsel istismarına uğrayan C.Y., (15) adlı kız çocuğu, okulda düzenlenen farkındalık eğitiminde yaşadığının cinsel istismar olduğunun bilincine vararak, durumu rehber öğretmenine anlattı. Bunun üzerine, C.Y.'nin anlattıklarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ercan A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı.

Olay, 2020 yılında Mudurnu ilçesindeki bir köyde yaşandı. O dönem 12 yaşında olan C.Y, iddiaya göre ahırda komşusu Ercan A. tarafından cinsel istismara uğradı. C.Y., o an yaşadığı korkuyla başından geçen olayları anlatamadı. C.Y, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan çocuk istismarı ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık eğitimi için okula gelen uzman ekibin anlattıklarından sonra rehber öğretmenine giderek, 3 yıl önce uğradığı cinsel istismarı anlattı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ercan A., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ercan A., hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cinsel istismar suçundan tutuklu bulunan sanık Ercan A., ise suçlamaları reddederek, "Bana iftira atıyorlar. 3 yıl önce olduğunu iddia ettikleri olayı, bugüne yansıtıyorlar, bilmiyorum. Kesinlikle C.Y.'ye yönelik istismarda bulunmadım" diyerek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tahliye talebinde bulunan Ercan A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.