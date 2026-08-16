Haberler

TSK’dan Romanya’da NATO Hava Savunmasına Katkı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Romanya hava sahasındaki NATO entegre hava ve füze savunması faaliyetine F-16, E-7T ve KC-135R uçaklarıyla katılım sağlandığını, bu kapsamda ilk kez düşük süratli önleme eğitiminin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Romanya hava sahasında gerçekleştirilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklarla katılım sağlandığını ve eğitim kapsamında ilk kez düşük süratli önleme eğitiminin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 13 Ağustos 2026 tarihinde Romanya hava sahasında NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedildi.

Söz konusu faaliyete Türk Hava Kuvvetleri'ne ait farklı üslerden uçakların katıldığı ifade edildi. Açıklamaya göre göreve; Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 2 adet F-16, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 1 adet E-7T ve Adana'daki 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 1 adet KC-135R uçağı katılım sağladı.

NATO unsurlarıyla müşterek olarak icra edilen görev kapsamında, ilk kez düşük süratli önleme eğitiminin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri'nin barış ve güvenlik için görev başında olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni

Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler

Ligde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Viyadük altında ölü bulundu! Şehrin sevilen doktoruna acı veda
Ronaldo'dan kötü haber! Emekli olacağı tarihi verdi

Sevenlerini yıkan haberi verdi
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı

Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Üç büyüklerde forma giymişti! Batshuayi'nin yeni adresi şaşırttı

Yeni adresi şaşırttı
Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi

Türkiye'de çok nadir görülen avcı o ilimizde ortaya çıktı