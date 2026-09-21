MSB, Kıbrıs'ın güneyi ve Akdeniz'de kapsamlı eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu

MSB, Kıbrıs'ın güneyi ve Akdeniz'de kapsamlı eğitim uçuşu yapıldığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların Kıbrıs'ın güneyi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptığını açıkladı. Uçuş, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunması ve birliklerin hazırlık seviyesinin üst düzeyde tutulması amacıyla yapıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çelik Kanatlar Akdeniz'in semalarında! Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.