MSB, Kıbrıs'ın güneyi ve Akdeniz'de kapsamlı eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çelik Kanatlar Akdeniz'in semalarında! Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı