Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü kapsamında, kendi arşivinde yer alan bazı fotoğrafları ilk kez paylaştı.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR İLK KEZ YAYIMLANDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Irkımın Akdeniz'de bir sevinci var. Yurdumun Mersin'den öte bir devamı var." dizeleriyle yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir milletin sabrı taştığında, vatan, denizin ötesinde de vatandır diyerek yola çıkıldı. Bu kareler, sadece bir askeri harekatın değil, insanlık onurunun ve kardeşliğin sessiz şahididir. İlk kez gün yüzüne çıkan Mutlu Barış Harekatı'na ait tarihi fotoğraflarla, milletimizin hafızasına kazınan o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz. İzlediğiniz görüntüler; Türk milletinin, kardeşine nasıl kol kanat gerdiğinin ve barış için nasıl kararlı adımlar attığının ifadesidir. Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yılında şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türkü, bizim canımızdır."

FOTOĞRAFLAR KIBRIS GAZİSİ ERDOĞAN PARLAK'A AİT

Öte yandan ilk defa yayımlanan fotoğrafların, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında asteğmen rütbesinde vatan borcunu yerine getiren Erdoğan Parlak'a ait olduğu belirtildi.

Kıbrıs Gazisi Parlak'ın, kendi fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğrafları, arşiv niteliği taşıdığını düşünerek 17 Haziran 2025'te Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine teslim ettiği ve kullanım hakkını MSB'ye devrettiği aktarıldı.