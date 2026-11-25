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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Sonsuzluk-2026 Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla 12-20 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Sonsuzluk-2026 (Eternity) Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiği bildirildi. Açıklamada, tatbikatta eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile çok uluslu barışı destekleme harekatına yönelik hazırlıkların artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı