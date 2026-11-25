MSB, Bakü'deki Sonsuzluk-2026 Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan askerlerinin katılımıyla Bakü'de 12-20 Kasım arasında gerçekleştirilen Sonsuzluk-2026 Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiğini açıkladı. Tatbikatta eğitim, iş birliği ve çok uluslu barışı destekleme hazırlıklarının artırılması hedeflendi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Sonsuzluk-2026 Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla 12-20 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Sonsuzluk-2026 (Eternity) Tatbikatı'nın başarıyla icra edildiği bildirildi. Açıklamada, tatbikatta eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile çok uluslu barışı destekleme harekatına yönelik hazırlıkların artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.