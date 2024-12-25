Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor

Suriye'de muhalif grupların Şam'a girmesinin ardından Esad ailesi Moskova'ya kaçmıştı. Bir süredir Moskova'da yaşayan Beşar Esad'ın eşi Esma Esad ile ilgili dikkat çekici bir bilgi basına yansıdı.

İZOLE EDİLDİ

2018 yılında kanser tedavisi gören Esma Esad'ın lösemisi remisyonda kaldıktan sonra yeniden nüksetti. Mayıs ayında akut miyeloid lösemi teşhisi konulan Esma Esad'ın durumu, enfeksiyon riskini önlemek amacıyla tecritte devam ediyor. Kremlin'den gelen bilgilere göre, tedavisi Moskova'da sürerken kimseyle aynı odada bulunmasına izin verilmiyor.

İNGİLTERE'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Esma Esad'ın yaptırım listesinde olduğunu ve ülkede hoş karşılanmadığını açıklamış, İngiliz yetkililer, Esma Esad'ın Birleşik Krallık'a dönüş yapma ihtimaline karşı önlemler alınacağını duyurmuştu.