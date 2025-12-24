Haberler

Moskova'daki Patlamada 2 Polis ve Gözaltına Almaya Çalıştıkları Kişi Öldü

Rusya'nın Moskova kentinde, trafik polisi ekiplerinin gözaltına almaya çalıştığı bir şüpheli ile yaşanan patlamada iki polis memuru ve şüpheli yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

(ANKARA ) - Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde 2 polis ve gözaltına almaya çalıştıkları şüpheli patlama sonucu hayatını kaybetti.

Rus Araştırma Komitesi'nin basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, günün erken saatlerinde trafik polisi ekipleri, Moskova'daki Yeletskaya Caddesi'nde devriye araçlarının yakınında şüpheli bir kişi fark etti.

Polislerin şahsa gözaltına almak üzere yaklaştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada, iki polis memuru ve şüpheli yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Olay yerine acil durum ekipleri ve adli tıp uzmanları sevk edildi; güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

