Rus general, Moskova'da aracına konan bomba sonucu öldü

Moskova'da Korgeneral Fanil Sarvarov'un aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Soruşturma, saldırının arkasında Ukrayna istihbarat servisi olabileceği yönünde teoriler üzerinde duruyor.

Bir Rus general Moskova'da aracına konan bombanın infilak etmesi sonucu öldüğü açıklandı.

Soruşturma Komitesi Korgeneral Fanil Sarvarov'un aracının altına bomba yerleştirilmiş olduğunu belirtti. 56 yaşındaki Sarvarov, silahlı kuvvetler talim bölümünün komutanıydı.

Komite, ele alınan teorilerden birinin bombanın Ukrayna istihbarat servisi tarafından konulduğu yönünde olduğunu duyurdu. Ukrayna'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Patlama Moskova'nın güneyindeki bir apartmanın yakınındaki otoparkta gerçekleşti.

Olay yerinden gelen görüntülerde, kapıları havaya uçmuş ağır hasarlı beyaz bir araç görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Şubat 2022'den bu yana Moskova'da bir dizi üst düzey askeri yetkili hedef alındı.

General Yaroslav Moskalik, Nisan ayında Moskova'daki bir bombalı araç saldırısında ölürken, Aralık 2024'te bir motorsiklete saklanmış bombanın patlaması sonucu General Igor Kirillov ölmüştü.

Daha sonra Ukraynalı bir kaynak BBC'ye Kirillov'un Ukrayna güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü söylemiş, ancak bu bilgi hiç açıktan doğrulanmamıştı.

Ukrayna, politikası gereği bu tür saldırıların ardından hiç resmen sorumluluk üstlenmiyor.

Haberler.com
