Monet'nin daha önce sergilenmemiş iki eseri Paris'te açık artırmaya çıkıyor

FRANSIZ izlenimci ressam Claude Monet'nin bugüne kadar hiç sergilenmemiş eserleri, sanatçının vefatının 100'üncü yılı anısına Paris'te açık artırmaya çıkıyor.

Uluslararası müzayede evi Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, Fransız Schlumberger ailesinin özel koleksiyonunda yer alan ve bugüne kadar aile konutundan hiç çıkarılmamış izlenimci ressam Claude Monet'nin eserlerinin 22 Ekim'de açık artırmaya çıkarılacağı duyuruldu. Monet'nin yaşamının son döneminde tamamladığı 'Iris' adlı başyapıtına 22 ila 30 milyon avro arasında değer biçildiği, bu rakamın Fransa'da bir açık artırmada bir tablo için belirlenen tarihteki en yüksek tahmini bedel olduğu kaydedildi.

'ÖLÜMÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINDA SATIŞA ÇIKIYOR'

Monet'nin 5 Aralık 1926'daki vefatının 100'üncü yılı anısına Paris'te düzenlenen anma etkinlikleriyle eş zamanlı gerçekleşecek müzayedede, ünlü ressama ait dört tuval yer alıyor. Satışa sunulacak bir diğer önemli parçanın ise 9 ila 12 milyon avro değer öngörülen 'Saule Pleureur' tablosu olduğu aktarıldı.

CEZANNE'IN EN BÜYÜK BOYUTLU ESERİ DE LİSTEDE

Schlumberger koleksiyonunda Monet'nin yanı sıra Paul Cezanne'a ait üç çalışmanın da yer aldığı belirtildi. Bunlar arasında, Cezanne'ın bugüne kadar bir müzayedede satışa çıkarılan en büyük boyutlu tuvali olma özelliği taşıyan 'La Ferme' adlı eserinin 600 bin ila 800 bin avro tahmini fiyat aralığıyla alıcı arayacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı