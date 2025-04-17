Moldova'da Seçim Tarihi Belirlendi: 28 Eylül 2025

MOLDOVA Parlamentosu, 28 Eylül 2025 tarihinde seçim kararı aldığını duyurdu.

İktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) inisiyatifiyle toplanan parlamentoda, milletvekili seçimlerinin tarihini belirlemek için oylama yapıldı. 101 sandalyeden oluşan parlamento toplantısında, 57 milletvekili, seçimlerin 28 Eylül'de yapılması için 'evet' oyu verdi.