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Moldova'da Seçim Tarihi Belirlendi: 28 Eylül 2025

Moldova'da Seçim Tarihi Belirlendi: 28 Eylül 2025
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Moldova Parlamentosu, Eylem ve Dayanışma Partisi'nin inisiyatifiyle yapılan oylamada milletvekili seçimlerinin 28 Eylül 2025'te gerçekleşeceğini duyurdu. Parlamentoda 101 sandalyeden 57'sinin evet oyu vermesiyle tarih kesinleşti.

MOLDOVA Parlamentosu, 28 Eylül 2025 tarihinde seçim kararı aldığını duyurdu.

İktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) inisiyatifiyle toplanan parlamentoda, milletvekili seçimlerinin tarihini belirlemek için oylama yapıldı. 101 sandalyeden oluşan parlamento toplantısında, 57 milletvekili, seçimlerin 28 Eylül'de yapılması için 'evet' oyu verdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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