Mogadişu'da Çay Ocağında İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 6 Yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir çay ocağında düzenlenen intihar saldırısında en az beş kişi öldü ve altı kişi yaralandı. Saldırıyı El Şebab terör örgütü üstlendi.

MOGADİŞU, 30 Eylül (Xinhua) -- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cuma günü bir çay ocağında düzenlenen intihar saldırısında en az beş kişi öldü ve altı kişi de yaralandı.

Polis sözcüsü Sadik Aden Ali, devlete ait Mogadişu Radyosu'na yaptığı açıklamada, Villa Somalia'ya yakın Hawle Wadag Bölgesi'nde meydana gelen son saldırıyla ilgili olarak güvenlik güçlerinin soruşturma yürüttüğünü söyledi.

Ali, "El Şebab terör örgütüne mensup bir intihar bombacısı bugün öğleden sonra Hawle Wadag Bölgesi'ndeki Bar Bulsho adlı bir çay ocağında üzerindeki bombayı patlattı. Saldırı sonucunda saldırgan da dahil olmak üzere beş kişi öldü, altı kişi de yaralandı" diye konuştu.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen İslamcı militan grup El Şebab, savaşçılarının bölgedeki hükümet askerlerini hedef aldığını söyledi.