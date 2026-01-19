Haberler

Moda dünyası yasta: Valentino Garavani hayatını kaybetti

Güncelleme:
Moda dünyasının en büyük ustalarından biri olarak kabul edilen İtalyan tasarımcı Valentino Garavani, 93 yaşında hayatını kaybetti. Eski ABD First Lady'si, Jacqueline Kennedy'nin yas kıyafetleri ile ve sonraki evliliğinin gelinliğini de tasarlayan Garavani moda tarihine damga vuran isimlerden biriydi.

  • İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani 93 yaşında Roma'daki evinde hayatını kaybetti.
  • Valentino Garavani, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikastı sonrası Jacqueline Kennedy'nin yas kıyafetlerini ve Onassis ile evliliğindeki gelinliğini tasarladı.
  • Valentino Garavani 1967'de tamamen beyaz koleksiyonunu ve 'V' logosunu moda dünyasına tanıttı.

İtalyan moda tasarımcısı ve haute couture dünyasının efsane ismi Valentino Garavani, 93 yaşında hayatını kaybetti. Moda tarihine adını altın harflerle yazdıran Garavani'nin vefatı, dünya genelinde büyük üzüntü yarattı.

Valentino Garavani'nin vakfına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ünlü modacının Roma'daki evinde, sevdiklerinin yanında yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Valentino Garavani bugün Roma'daki evinde, sevdikleriyle çevrili olarak vefat etti" ifadelerine yer verildi.

Cenaze töreninin çarşamba ve perşembe günleri düzenleneceği, defin işlemlerinin ise cuma günü Roma'da gerçekleştirileceği bildirildi.

JACQUELİNE KENNEDY'NİN HEM YAS KIYAFETLERİNİ HEM DE GELİNLİĞİNİ TASARLADI

Valentino Garavani, yalnızca moda dünyasının değil, siyasi tarihin de simge isimleriyle çalıştı. Garavani, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikastının ardından Jacqueline Kennedy'nin giydiği yas kıyafetlerinin tasarımcısı olarak da hafızalara kazındı.

Garavani'ye tamamı siyah ve beyaz tonlardan oluşan altı haute couture elbise sipariş eden First Lady bu kıyafetleri, Başkan John F. Kennedy'nin suikastının ardından geçirdiği yas yılı boyunca giydi.

Bu özel bağın ardından Jacqueline Kennedy, Valentino'nun sadık bir müşterisi ve yakın dostu oldu. Ünlü tasarımcı daha sonra Kennedy'nin Yunan armatör Aristoteles Onassis ile yaptığı evlilikte giydiği ikonik beyaz gelinliği de tasarladı.

Valentino Garavani, 1966 yılında defilelerini Floransa'dan Roma'ya taşıdı. Bir yıl sonra ise moda tarihine geçen, kendi imzası haline gelen "V" logosunun öne çıktığı tamamen beyaz koleksiyonunu moda dünyasıyla buluşturdu.

Bu tarihten sonraGaravani moda dünyasına yön veren isimlerden biri haline geldi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
